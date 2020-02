AviaRent Invest beruft Sascia Hauke zur Prokuristin

Sascia Hauke

© AviaRent Invest AG/Herbert Ohge

Die AviaRent Invest AG hat Sascia Hauke zum 15. Februar 2020 zur Prokuristin ernannt. In dieser Funktion begleitete sie bereits etwa den Ankauf der Diemelstädter Pflegeeinrichtung „Lustgarten“, der vor wenigen Tagen gemeldet wurde [wir berichteten]. Bis auf weiteres wird Hauke nun die Bereiche Investition, Transaktion und Asset-Management der AviaRent Invest AG leiten. Hauke ist seit Januar 2019 Geschäftsführerin der Avia Fund Solution Services GmbH und zuständig für das operative Asset- und Property-Management der gesamten AviaRent-Fondsfamilie [wir berichteten].

.

„Mit Sascia Hauke übernimmt eine geschätzte und sehr erfahrene Kollegin aus unserer Unternehmensgruppe die Funktion der Prokuristin der AviaRent Invest AG. Seit mehr als zehn Jahren ist sie bereits im Bereich des Property- und Asset-Managements tätig“, erklärt Mathias Giebken, Vorstandsvorsitzender der AviaRent Invest AG.



Sascia Hauke ist gelernte Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und erlangte berufsbegleitend den LL.M in Real Estate Law. Außerdem hat Hauke ein Studium im Bereich Immobilienwirtschaft und Immobilienmanagement abgeschlossen.



Yenna Haack, die bis dahin als Geschäftsführerin ds Unternehmens fungierte, ist auf eigenen Wunsch zum 15. Februar 2020 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Der Schritt erfolgte aus persönlichen Beweggründen und in einvernehmlicher Absprache mit dem Vorstand. Hauke übernimmt bis auf Weiteres die von ihr ausgeübten Aufgaben und berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden.