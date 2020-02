AviaRent kauft Diemelstädter Pflegeeinrichtung für CareVision IV-Fonds

Die AviaRent AG hat die Seniorenresidenz „Lustgarten“ im hessischen Diemelstadt mit einer Nutzfläche von mehr als 5.200 m² für den offenen Spezialfonds „CareVision IV“ erworben. Die vollstationäre Pflegeeinrichtung befindet sich am Holpergrund 9–11 und verfügt über 139 Betten in 43 Einzel- und 48 Doppelzimmern sowie 21 Pkw-Außenstellplätze. Betreiber der Residenz ist die Alloheim Senioren Residenzen Zweite SE & Co. KG.

