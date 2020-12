AviaRent feiert Debüt im Bereich Residential

Die AviaRent Invest AG tätigt ihre erste Transaktion im Bereich der Residential Immobilien. So begleitete sie als Asset Manager den Kauf von insgesamt sechs Wohnimmobilien im Stadtgebiet von Frankfurt. Die Fertigstellung der Neubauten erfolgt im Jahr 2023. Als Käufer des Immobilienprojekts fungierte die französische Primonial REIM, zu deren Konzern AviaRent gehört. Zum Verkaufspreis der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Der Wohnraum innerhalb von Großstädten wird immer knapper. Das ist auch in Frankfurt am Main nicht anders. Mit den geplanten Neubauten wollen wir unseren Beitrag für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt leisten und gleichzeitig unsere Kompetenz im Bereich der Residential Immobilien begründen“, betont Sascia Valkier, Head of Transaction Management der AviaRent Invest AG.



Die sechs Wohnimmobilien mit insgesamt 254 freifinanzierten und öffentlich geförderten Mietwohnungen sowie acht Gewerbeeinheiten erstrecken sich über das Stadtgebiet von Frankfurt und werden 2023 fertiggestellt. Bei der Zimmeranzahl haben die zukünftigen Interessenten ebenfalls die freie Auswahl. So sind Wohnungsgrößen von zwei bis vier Zimmern geplant.



Als Investor des neuen Immobilienprojektes fungiert die französische Primonial REIM, zu der auch AviaRent gehört. „Gemeinsam mit unseren Partnern können wir hier die ganze Kraft unseres Netzwerks nutzen. Die langjährige Erfahrung von Primonial und unsere lokale Expertise vor Ort sind für die Gruppe eine Win-Win-Situation“, betont Hannes Ressel, Vorstand und Chief Sales Officer von AviaRent. Gemeinsam wolle man auch zukünftig weitere Projekte angehen und die Netzwerkstrukturen nutzen.