AviaRent erwirbt Pflegeresidenz in Dresden für 15 Mio. Euro

AviaRent hat für circa 15 Millionen Euro eine Pflegeresidenz im Südosten von Dresden für den offenen Spezialfonds CareVision III erworben.

.

Das aus zwei unabhängig voneinander genutzten Gebäuden bestehende Pflegeheim im Dresdener Stadtteil Leuben befindet sich auf einem circa 9.460 m² großen Grundstück. Es verfügt über insgesamt 252 vollstationäre Pflegeplätze in 44 Einzelzimmern und 104 Doppelzimmern mit einer Gesamtwohnfläche von 11.400 m². Die aktuelle Auslastung liegt bei 100 Prozent.



„Die Altersstruktur in Dresden verändert sich. Die Altersgruppe der über 75-Jährigen wird bis 2025 von 31.200 Personen auf knapp 98.000 Menschen zunehmen. Dieser Megatrend ist bereits voll im Gange, was zeigt sich nicht zuletzt auch an der langen Warteliste für die Pflegeresidenz im Südosten Dresdens zeigt“, sagt Yenna Haack, Vorstand der AviaRent Invest AG.



Der offene Spezialfonds CareVision III investiert langfristig in Pflegeimmobilien mit einem regionalen Schwerpunkt in Deutschland. Als Teil der Anlagestrategie investiert der Fonds auch in die Entwicklung von zukünftigen alternativen Wohnformen im Bereich „Betreutes Wohnen Plus“ wie Senioren-WGs und betreutes Wohnen.