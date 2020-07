AviaRent erwirbt Fachklinik-Portfolio für ihren Social-Infrastructure-Fonds

Die AviaRent hat ein Portfolio von drei Fachklinikimmobilien für ihren 2018 aufgelegten offenen Spezialfonds „European Social Infrastructure I“ [wir berichteten] erworben. Zum 22. Juli 2020 akquirierte das Unternehmen die Immobilien der Oberberg Fachklinik Scheidegg im Allgäu und der Panorama Fachklinik im bayerischen Scheidegg sowie der Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee in Bad Wiessee in Bayern.

.

Bei der Auswahl ihrer Investitionen für den European Social Infrastructure I Fonds geht AviaRent sehr sorgfältig vor. „Nach einer umfassenden Prüfung haben wir uns dazu entschieden, die drei Fachklinikimmobilien in den Fonds mitaufzunehmen. Überzeugt hat uns zum einen die Oberberg Gruppe als sehr etablierte Betreiberin, die für eine nachhaltige Auslastung der drei Kliniken sorgt. Zum anderen beurteilen wir die Standorte sowie die moderne Ausstattung der Kliniken als sehr attraktiv. Die Immobilien erfüllen somit sowohl unsere als auch die anspruchsvollen Kriterien der Investoren“, erklärt Sascia Valkier, Head of Transaction Management bei der AviaRent Invest AG. „Zudem freuen wir uns über die auf Langfristigkeit angelegte Partnerschaft mit der Oberberg Gruppe als führender Betreiberin im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland. Aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung ist eine umfassende und effiziente Gesundheitsversorgung der Gesellschaft besonders wichtig.“



Die ursprünglich im Jahr 1960 errichtete und im Jahr 2008 substanziell erweiterte und sanierte Immobilie der Oberberg Fachklinik Scheidegg im Allgäu besitzt 55 Einzelzimmer, von denen 37 Zimmer einen Panoramablick auf die Alpen bieten. Zusätzlich verfügen alle Zimmer über einen Balkon oder eine Terrasse. Insgesamt beträgt die Nutzfläche des Objekts in der Kurstraße 16 knapp 4.000 m².



Die im Jahr 1964 erbaute Immobilie der Panorama Fachklinik in Scheidegg verfügt über 108 Einzelzimmer. 76 der Patientenzimmer weisen ebenfalls einen Panoramablick auf die Alpen auf, wobei es fünf verschiedene Zimmerarten gibt. Die gesamte Nutzfläche der Immobilie in der Kurstraße 22 liegt bei rund 8.000m².



Die Privatklinik Jägerwinkel in der Jägerstraße 29 in Bad Wiessee am Tegernsee besteht aus vier Gebäuden und wurde in den 1950/-60ern erbaut. Zuletzt wurde das Gebäude umfangreich im Jahr 1973 saniert, eine weitere Sanierung ist derzeit in Planung. Die Klinik ist spezialisiert auf die Bereiche Psychosomatik, Orthopädie, Schmerztherapie, Innere Medizin sowie Neurologie. Sie verfügt über insgesamt 73 Einzelzimmer – 32 Superior Rooms mit 15 bis 1 8m², 23 Deluxe Rooms mit einer Größe von 20 bis 24 m² und 18 Suites mit 30 bis 60 m². Die Klinik Jägerwinkel zeichnet sich durch ihre besonders hochwertigen Räumlichkeiten aus.



„Den Erwerb von Einrichtungen zu begleiten, deren Investition sich auf lange Sicht rentiert und deren Bestimmung gleichzeitig dem Wohle der Menschen gilt, empfinde ich als überaus sinnvoll – gerade in der heutigen Zeit,“ beschreibt Anahita Afzalkhani, Senior Transaction Manager bei AviaRent.



Der European Social Infrastructure I ist der erste Fonds seiner Art. Er fokussiert sich ausschließlich auf Immobilien und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in Europa. Damit sind gemeint: Pflegeimmobilien, altersgerechtes Wohnen und betreutes Wohnen, Kliniken und Spezialkliniken, Schulen und Bildungseinrichtungen, Kindertagesstätten, familiengerechtes Wohnen und Kleinwohnraum (Mikro-Apartments). Die Fonds von AviaRent stehen ausschließlich institutionellen Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerken, Family Offices und Stiftungen zur Verfügung.