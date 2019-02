AviaRent investiert 23,45 Millionen Euro in ein Pflege- und Therapiezentrum

AviaRent Capital Management S.à r.l ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Der Fondsmanager hat für seinen offenen Spezialfonds „CareVision III“ ein Pflege- und Therapiezentrum im niedersächsischen Wendhausen für 23,45 Millionen Euro akquiriert. Für den „CareVision III“ ist dies nun das zehnte Pflegeobjekt.

