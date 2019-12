AviaRent kauft „Seniorenzentrum Merseburg“ für ihren CareVision IV-Fonds

AviaRent hat ein Seniorenzentrum in Merseburg in Sachsen-Anhalt für den offenen Spezialfonds „CareVision IV“ erworben. Verkäufer ist eine durch die Gebau Gruppe verwaltete Fondsgesellschaft. Über den Kaufpreis wurde Stilschweigen vereinbart. „Das Seniorenzentrum in Merseburg ist aufgrund der modernen sowie komfortablen Ausstattung und der einmaligen Wohngruppenaufteilung über die regionalen Grenzen hinaus bekannt. Das Objekt erfüllt alle Kriterien des Fonds und stellt eine Bereicherung unseres Portfolios in den neuen Bundesländern dar“, erläutert Jan-Nikolaus Joeris, Transaction Manager der AviaRent Invest AG, den Ankauf.

