Aviapharm mietet Solitärobjekt in Stockstadt

Die Aviapharm GmbH erweitert ihre Lagerkapazitäten im südhessischen Kreis Groß-Gerau. Das Lager- und Transportdienstleistungsunternehmen eröffnet rund 30 Kilometer vom Hauptstandort in Kelsterbach entfernt eine Niederlassung in Stockstadt am Rhein. Aviapharm hat hierzu einen Mietvertrag über 6.700 m² Hallen-, 380 m² Büro- und 775 m² Mezzanine-Fläche in einem Neubau abgeschlossen. Das Solitärobjekt in der Straße Elf Morgen wird im Sommer 2023 fertiggestellt. Eigentümer ist die Axxus Capital SARL. Realogis war beratend und vermittelnd tätig.

.

„Aufgrund ausgeschöpfter Kapazitäten am Hauptstandort in Kelsterbach war Aviapharm auf der Suche nach einem ebenfalls energieeffizienten Neubau für seine hochwertigen Transportlösungen“, berichtet Denis Tanque, Senior Consultant der Realogis Immobilien Frankfurt GmbH. Entscheidend für den Mietvertragsabschluss waren die Lage, die hohe Anzahl der Rampen und die Gebäudequalität der Immobilie.



Das Objekt liegt unmittelbar an der B44 und ermöglicht eine direkte Zufahrt zu den Autobahnen A67 und A5. So kann im Umkreis von 50 Kilometern das Rhein Main Gebiet mit ca. 5,8 Millionen Einwohnern und die Metropolregion Rhein Neckar mit ca. 2,8 Millionen Einwohnern erreicht werden.