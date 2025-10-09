Aviam verstärkt Führungsteam mit Martin Zweck

Die Aviam Projektentwicklung AG & Co. KGaA holt Martin Zweck als neuen operativen Leiter für Transaktionen, Projektsteuerung und Investor Relations an Bord. Der erfahrene Immobilienmanager war zuletzt Leiter Immobilien bei der Erich Sixt Vermögensverwaltung und bringt umfassende Expertise aus Stationen bei Catella und KGAL mit.

.

„Martin Zweck steht für Tiefe im Asset Management und Tempo in der Umsetzung – ein echter Gewinn für unser Wachstum“, sagt Aviam-Vorstand Michael Mükusch. „Mit ihm senden wir ein klares Signal: Wir sind bereit für neue Investoren und Co-Investments.“



Martin Zweck kennt den gesamten Immobilien-Lifecycle – von Due Diligence über Strukturierung bis zur Portfolio-Optimierung. Bei Catella verantwortete er milliardenschwere Mandate, bei KGAL managte er Immobilien im Wert von über 300 Mio. Euro.