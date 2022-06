Avi Medical Operations mietet Etagen im Heimeran

Für das Gemeinschaftsprojekt Heimeran von Kirkbi A/S und Ehret+Klein in der Ridlerstraße 37 wurde ein weiterer Mietvertrag abgeschlossen. Dabei handelt es sich um vier Stockwerke, die über zehn Jahre an die Avi Medical Operations GmbH vermietet wurden. Der Vermietungsstand im Heimeran steigt damit ein halbes Jahr vor Fertigstellung auf rund 65%.

.

Avi Medical ist ein Digital-Healthcare-Start-up aus München, das im Heimeran auf 3.600 m² seinen Hauptsitz eröffnet. Der Einzug erfolgt im 2. Quartal 2023. Insgesamt bezieht das Start-up die Stockwerke vier bis sieben inkl. geräumiger Dachterrasse. Das Münchener Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate war im Exklusivauftrag für den Mieter vermittelnd tätig.



Die Hochbau- und Fassadenarbeiten der 14 Stockwerke wurden bereits fertiggestellt. Aktuell laufen die Innenausbauten, womit sich der Heimeran auf der Zielgeraden zur Fertigstellung befindet. Ab Ende des Jahres 2022 wird das Objekt mit seinen insgesamt 14 Etagen und 14.700 m² Geschossfläche das Münchner Stadtbild maßgeblich prägen. Das Gebäude zeichnet sich durch eine nachhaltige Bauweise aus, die mit einem DGNB Zertifikat in Gold besiegelt werden soll.