Aves One veräußert Logistikimmobilie für 11,1 Mio Euro

Die Aves One AG verkauft im Zuge der weiteren Fokussierung auf die Kerngeschäftsfelder ihre Logistikimmobilie im Business Park Alsdorf bei Aachen an die Nuveen Real Estate. Der Verkaufspreis liegt bei 11,1 Mio. Euro. Bei der im Jahr 2017 fertig gestellten Immobilie handelt es sich um eine hochmoderne Kontraktlogistikhalle mit einer Gesamtmietfläche von etwa 12.000 m². Das Unternehmen hatte die Immobilie im April 2018 für rund 10 Mio. erworben [wir berichteten]. Das Closing erfolgte am 7. Juni 2019. Beraten wurde Aves One bei der vorliegenden Transaktion von der Logivest GmbH.

.

„Wir werden die liquiden Überschüsse aus dem Verkauf dafür nutzen, um unsere Position im zukunftsträchtigen Markt für Güterwagen weiter auszubauen. In diesem Segment bieten sich uns attraktive Möglichkeiten. Mit weiteren Zukäufen wollen wir im laufenden Geschäftsjahr den Assetbestand kontinuierlich weiter ausbauen", kommentiert Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG, die Transaktion.