Aventos vermietet in Leverkusen an Santos

Aventos hat in einem Gewerbepark im Gewerbegebiet Leverkusen-Fixheide 8.300 m² Logistikfläche langfristig an die Santos Grills GmbH vermietet. Das Unternehmen will die Flächen im ersten Quartal 2023 beziehen und sie als Lager, zum Versand und zur Retourenverarbeitung nutzen. Zudem soll ein Teil der Verwaltung in den Flächen in Leverkusen angesiedelt werden. Unterstützt wurden Mieter und Vermieter durch das Beratungsunternehmen RheinReal.

