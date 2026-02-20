Aventos vermietet 16.500 m² Logistikfläche im Bento Leverkusen

Mit der jüngsten Vermietung an die Westmax Consulting KG ist das Logistikobjekt Bento Leverkusen vollständig belegt. Die Aventos Group sichert sich für 16.500 m² Hallen-, Büro- und Sozialflächen einen langfristigen Mieter und schließt einen Green-Lease-Mietvertrag ab. Damit findet die nachhaltige Neupositionierung des Standorts im Rhein-Ruhr-Gebiet ihren Abschluss.

.

„Mit der langfristigen Vermietung an die Westmax Consulting KG haben wir die Vollvermietung im Bento Leverkusen erreicht. Sie markiert den erfolgreichen Abschluss unserer nachhaltigen Standorttransformation. Wir haben nun den idealen Nutzer für die Liegenschaft, dessen Konzept die strategische Ausrichtung des Standorts unterstreicht“, sagt Rothkopf, Senior Developer bei Aventos.



Angermann NRW GmbH war im Rahmen eines qualifizierten Lead-Mandats beratend und vermittelnd tätig. Rechtlich wurde Aventos von Greenberg Traurig beraten.



Aventos erwarb das Areal Anfang 2022 für ein Joint Venture zusammen mit einem führenden globalen Immobilien-Investmentmanager. Der Gebäudekomplex in der Siemensstraße 2–18 umfasst rund 25.000 m² vermietbare Nutzfläche, die sich auf elf zusammenhängende Hallenkörper verteilt. Eine strategische Restrukturierung der Liegenschaft durch Aventos hat eine nachhaltige Multi-Tenant-Struktur mit separaten Mieteinheiten ermöglicht und das Objekt in einen attraktiven, modernen und zukunftsfähigen Gewerbestandort unter Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsaspekte transformiert.



