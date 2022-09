Aventos verkauft Entwicklungsgrundstück in Nürnberg

Aventos hat der Autohausgruppe Feser-Graf ein rd. 10.000 m² großes Teilgrundstück in Nürnberg verkauft. Die Feser-Graf Gruppe will das Grundstück mit einem gemischt-genutzten Gebäudeensemble zur Eigennutzung bebauen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Immobilienberatung Küspert und Küspert war bei der Off-Market Transaktion auf Käuferseite beratend tätig.

.

Das nun verkaufte Teilgrundstück ist Bestandteil eines gemischtgenutzten Gewerbeareals in der Von-der-Tann Straße 31, das Aventos planmäßig in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird [wir berichteten]. Das verbleibende Areal umfasst insgesamt ca. 25.000 m² Grundstücksfläche und ist neben einem ca. 2.600 m² großen, langfristig vermietetem, Rechenzentrum mit einer mehr als 17.000 m² umfassenden Büroimmobilie bebaut.



„Der Verkauf dieses Teilgrundstückes ändert nichts an unserem bereits gestarteten Vorhaben, die Liegenschaft in den kommenden Jahren konsequent zu einem gemischt genutzten Gewerbeareal weiterzuentwickeln. Die Planung und Umsetzung für die Revitalisierung der in unserem Besitz verbleibenden Flächen befindet sich im vollen Gange – aktuell findet der innenliegende Rückbau der Bestandsflächen statt“, sagt Patrick Ibler, Senior Developer bei Aventos. Es sollen unter dem Namen „Paolo – Park Office Lofts“ attraktive, zeitgemäße Büro-, Labor- sowie Gewerbeflächen auf Basis eines flexiblen Multi-Tenant-Konzeptes entstehen. Zudem sollen über den Neubau eines Lebensmitteleinzelhandels und eines Parkhauses Synergien mit der unmittelbaren Nachbarschaft - bestehend aus Wohnraum, Gewerbe, (Nah-)Versorgung sowie Grün- und Freizeitflächen - gefördert werden.



Die Liegenschaft ist im Stadtteil Sündersbühl im Innenstadtgürtel West von Nürnberg gelegen. Dank seiner verkehrsgünstigen Lage an der Ringstraße B4R sowie der Anbindung an die A73 und der Nähe zum Frankenschnellweg ist sie mit dem PKW leicht zu erreichen.