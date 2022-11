Aventos und PGIM investieren nahe Karlsruhe

Das Joint Venture von Aventos und PGIM Real Estate schließt erfolgreich seine dritte Investition ab. Das JV kauft den ehemaligen Gewerbestandort des Maschinenbauunternehmens Schuler Pressen in Waghäusel. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

.

Das 38.000 m² große Gewerbeareal liegt in der Louis-Schuler-Straße 1 in Waghäusel am Nordrand des Landkreises Karlsruhe. Schuler Pressen hatte das Aus für den Standort Ende 2020 bekanntgegeben und das Hydraulik-Geschäft nach Gemmingen verlegt. Die vermietbare Fläche beträgt aktuell 16.900 m². In 2020 bezog die Pfaudler GmbH, ein Anbieter und Hersteller von innovativen Technologien und Systemen für die chemische und pharmazeutische Industrie, das Areal.



15.200 m² der Bestandsfläche entfallen auf Hallenflächen. Bei den verbleibenden 1.700 m² handelt es sich um Büro- und Sozialflächen. Die Liegenschaft mit in den 1950ern, 1980ern und 1990ern errichteten Gebäuden befindet sich an der Louis-Schuler-Straße 1, in einem von insgesamt acht Gewerbegebieten nahe den Autobahnkreuzen Hockenheim (A 6 / A 61) und Walldorf (A 5 / A 6), und bietet damit einen hervorragenden Standort in einer starken Logistikregion zwischen den beiden Großstädten Mannheim und Karlsruhe. Auch zu den S- und Regionalbahnen besteht eine gute Anbindung.



„Mit seiner ausgezeichneten Lage innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar und dem innovativen sowie bonitätsstarken Mieter ist das Objekt eine hervorragende Ergänzung für das Portfolio unseres Joint Ventures“, sagt Lars Gruber, Head of Transactions bei Aventos. Im Rahmen des Joint Ventures wurden bereits im März 2022 eine 25.000 m² Gewerbefläche umfassende Immobilie in Leverkusen [wir berichteten] sowie eine Liegenschaft in Fürstenfeldbruck mit knapp 13.500 m² vermietbarer Fläche [wir berichteten] erworben. Ziel des Joint Ventures ist das Identifizieren und nachhaltige Verwirklichen von Wertsteigerungspotenzialen von Lager-, Logistik- und Light-Industrial-Immobilien. Im Fokus stehen dabei vor allem Top-Städte und Wachstumsregionen. In den kommenden zwei Jahren plant das Joint Venture den Aufbau eines Portfolios, für das Assets im Wert von jeweils ca. 10 bis 40 Millionen Euro angekauft werden sollen.



BNP Paribas Real Estate war bei der Transaktion beratend tätig.