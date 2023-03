Aventos sichert sich Kyocera-Areal in Mannheim

Kyocera geht, Aventos kommt: Auf dem Produktionsareal in der Steinzeugstraße 48-64 wird Aventos einen Gewerbepark mit 35.000 m² Gewerbefläche realisieren. Parallel verlegt der Spezialkeramik-Hersteller seine letzten Einheiten auf dem Areal bis 2024 in einen Neubau für den gestern der erste Spatenstich erfolgt ist.

