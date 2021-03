Aventos kauft am Flugplatz Frankfurt-Egelsbach

Der Investmentmanager sichert sich ein knapp 53.000 m² großes Grundstück am verkehrsreichsten Verkehrslandeplatz Deutschlands. Geplant ist nun die Schaffung eines modernen Gewerbeparks für Forschung, Entwicklung und Produktion.

Aventos hat ein unmittelbar an der Start- und Landebahn des Flugplatzes Frankfurt-Egelsbach gelegene Produktionsimmobilie mit einer Gesamtfläche von ca. 52.671 m² erworben. Das Objekt befindet sich in Egelsbach in der Rhein-Main-Region südlich von Frankfurt und verfügt über 20.363 m² vermietbare Fläche und mehr als 100 Stellplätze. Derzeit wird das Areal zur Wartung, Produktion und Lagerung von Flugzeugteilen genutzt. Mieter ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen.



Der Investmentmanager plant Teile der Liegenschaft am Flugplatz 1 zu modernisieren sowie das Grundstück mit bis zu 20.000 m² flexibler Fläche nachzuverdichten, um einen modernen Gewerbepark für Forschung, Entwicklung sowie Produktion zu schaffen. „Die Liegenschaft in der wirtschaftlich erfolgreichen Region Rhein-Main eignet sich hervorragend für diverse Branchen. Die Weiterentwicklung des Areals sieht hierbei primär eine flugaffine Nutzung auf den einzelnen Teilgrundstücken vor“, sagt Patrick Ibler, Senior Developer bei Aventos.



Der Flugplatz Frankfurt-Egelsbach ist mit 200 Starts und Landungen pro Tag der verkehrsreichste Verkehrslandeplatz in der Bundesrepublik Deutschland. Auf dem Flugplatz sind mehr als 30 Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen der Luftfahrt mit über 700 Mitarbeitern beheimatet. Dazu zählen unter anderem die Hubschrauberstaffel der hessischen Polizei, Werftbetriebe, Flugschulen, Vercharterer für Flugzeuge und Hubschrauber, Zulieferer und luftfahrtaffine Dienstleister. Außerdem kommen fünf traditionsreiche Luftfahrtvereine sowie Gastronomie hinzu.