Aventos für PGIM auf dem deutschen Logistikmarkt unterwegs

PGIM Real Estate hat im Rahmen seiner europäischen Value-Add-Strategie ein Joint Venture mit Aventos zum Erwerb von Lager- und Logistik- und Leichtindustrie-Immobilien in Deutschland vereinbart. Dies gaben die beiden Unternehmen heute bekannt.

.

Im Laufe der kommenden zwei Jahre soll ein Portfolio mit einem Zielvolumen von ca. 200 Mio. Euro zusammengestellt werden. Der Investitionsfokus liegt auf Bestandsinvestitionen sowie Projektentwicklungen mit einer optimalen Losgröße zwischen 10-40 Mio. Euro in städtischen oder gut angebundenen suburbanen Lagen in der Nähe von Ballungszentren. Aventos wird die Investitionen tätigen und sich um die Verwaltung bzw. Entwicklung der Objekte kümmern.



Das Joint Venture wird sich auf die Top 7 Städte sowie Wachstumsregionen konzentrieren, darunter etwa Nürnberg, Hannover, Potsdam und Kassel. Das Team wird nach Entwicklungsmöglichkeiten für die Standorte innerhalb des Portfolios suchen, mit dem Ziel, diese an die besten Marktstandards anzupassen.



„Lager- und Logistik- und Leichtindustrie-Immobilien haben sich in der Coronakrise gut behauptet und bieten attraktive Renditechancen. Angesichts der steigenden Nachfrage im Bereich des E-Commerce und der zunehmenden Bedeutung einer stabilen Lieferkette bauen wir unser Engagement im Logistiksektor weiter aus. Da der Wettbewerb um hochwertige Objekte anhält, herrscht ein positives Momentum für ein weiteres Wachstum der Spitzenmieten in den Bereichen Logistik und Produktion. Mit der fundierten Expertise und Kenntnis von Aventos in den Bereichen Logistik und Leichtindustrie wird das Portfolio Investoren Zugang zu qualitativ hochwertigen Standorten bieten. Wir freuen uns auf dieses neue Joint Venture”, kommentiert Dominik Brambring, Leiter Deutschland und Niederlande bei PGIM Real Estate.



„Wir sind im Markt gut vernetzt und sondieren kontinuierlich attraktive Objekte. Mit der Investitionskraft von PGIM Real Estate werden wir in Zukunft noch effektiver am Markt agieren können”, so Dr. Karim Rochdi, Managing Partner und Gründer von Aventos.