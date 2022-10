Aventos hat in Kelsterbach westlich von Frankfurt ca. 5.400 m² Gewerbefläche an ein auf Gastronomie, kulinarische Produkte und Catering spezialisiertes Unternehmen langfristig vermietet. Aventos hatte die Immobilie im vergangenen Jahr von Peakside erworben und erhebliche Investitionen in das Bestandsgebäude angekündigt . Im Rahmen des nun geschlossenen Mietvertrags wurden

[…]