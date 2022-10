Aventos findet neuen Mieter in Fürstenfeldbruck

Aventos hat in einem Gewerbeareal in Fürstenfeldbruck 13.500 m² an die Proton Motor Fuel Cell GmbH vermietet. Proton Motor wird die Flächen, die es im zweiten Quartal 2023 beziehen will, als neuen Produktionsstandort nutzen. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in der Benzstraße im nahegelegenen Puchheim. Als Brennstoffzellenhersteller ergänzt Proton Motor die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Immobilie. Bei der Vermietung war BNP Paribas Real Estate vermittelnd tätig.

.