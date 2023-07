Aventos erwirbt Industriedenkmal Brickhub in Berlin-Reinickendorf

Aventos sichert sich mit dem Brickhub im Rahmen einer Off-Market-Transaktion für eine Gruppe privater Investoren eine der größten innerstädtischen Logistik- und Produktionsanlagen Berlins. Verkäufer des ca. 42.900 m² Mietfläche umfassenden Gewerbeensembles im Stadtteil Reinickendorf ist Aldi Nord.

