Aventos erreicht Vollvermietung von „Maisach44’’

Aventos erreicht ein Jahr nach Ankauf einer Unternehmensimmobilie in Maisach in der Metropolregion München [wir berichteten] die Vollvermietung. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen konnte für die rund 8.000 m² großen Flächen des Projekts „Maisach44’’ die KLG Liquida GmbH, ein Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Hautpflegeprodukten, als Mieter gewonnen werden. In den 8.000 m² enthalten sind auch knapp 2.000 m², die auf dem Grundstück neu gebaut werden.

Das Unternehmen wird im Zuge der Anmietung des „Maisach44’’ in der Frauenstraße 44 einen kompletten Umzug von seinem bisherigen Unternehmenssitz in Karlsfeld nördlich von München nach Maisach vollziehen und ca. 100 Arbeitsplätze ansiedeln. Die Vermietung wurde durch das Maklerhaus Colliers unterstützt.



„Unser Ziel für das Projekt 'Maisach44' lag darin, maßgeschneiderte Flächen für einen wachstumsstarken Mittelständler aus dem Produktionsbereich in der Metropolregion München zu entwickeln. Dieses Szenario haben wir nun mit der Vollvermietung erfolgreich realisieren können’’, erläutert Patrick Ibler, Senior Developer bei Aventos. „Die Flächen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus und ermöglichen es dem Nutzer, Forschung und Entwicklung, Herstellung, Verpackung und Lagerung unter einem Dach zu vereinen“, ergänzt Ibler weiter.



„Es freut uns sehr, dass wir mit Aventos einen verlässlichen Partner gefunden haben, mit welchem die KLG Gruppe eine langfristige Zusammenarbeit eingehen wird und ihre Wachstumsgeschichte fortschreiben kann. Die Liegenschaft erfüllt alle Voraussetzungen, die unser Unternehmen für die Entwicklung und Produktion von nachhaltigen Produkten aus den Bereichen der Kosmetik- und Körperpflegemittel braucht’’, erklärt Adrian Klotz, Geschäftsführer der KLG Gruppe.



Der Standort Maisach zeichnet sich durch seine sehr gute Anbindung an die Infrastruktur der Bayerischen Landeshauptstadt aus. Er liegt rund 30 Kilometer westlich der Münchener Innenstadt. Durch die fußläufig entfernte S-Bahnstation Maisach ist der Hauptbahnhof München in unter 30 Minuten erreichbar. Die Verkehrsadern A 96 und A 8 verlaufen in unmittelbarer Nähe.