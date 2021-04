Aventos ernennt Matthias Hillebrand zum CFO

Matthias Hillebrand

Matthias Hillebrand ist seit 1. April 2021 neuer Chief Financial Officer. „Mit Matthias Hillebrand haben wir unseren Wunschkandidaten und einen ausgewiesenen Experten für den Posten des CFO bei Aventos gewonnen‘“, betont Managing Partner Dr. Karim Rochdi.

Matthias Hillebrand wird für die beiden Geschäftsbereiche Development und Capital Markets das Finanz-, Fonds-, sowie Risikomanagement verantworten und die Digitalisierungsstrategie von Aventos weiterentwickeln. „Durch seine langjährige Erfahrung im Finanz- und Risikomanagement wird er die künftige Entwicklung von Aventos in beiden Geschäftsbereichen mitgestalten“, führt Rochdi weiter aus.



Hillebrand kann auf über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen innerhalb der Immobilienbranche zurückblicken. Zuletzt war er als Leiter Finanzen bei der Beos AG tätig und hat ein Team mit 35 Mitarbeitern geführt. Dabei war er u.a. in der Fondsstrukturierung, im Risikomanagement, im Management regulierter Vehikel sowie in der Investorenbetreuung aktiv und hat zuletzt über 2,1 Mrd. Euro an Fremdfinanzierungen verantwortet.



„Die Kapitalmarktseite von Aventos bietet ein innovatives Produkt mit spannendem Investmentansatz und solider Anlagestrategie. Die Entwicklungsprojekte eröffnen durch ihre Repositionierung die Chance, nachhaltigen Mehrwert mit produktiven Flächen zu schaffen. Es reizt mich, in dieser neuen Position echte Werte zu gestalten, die an einer langfristig positiven Entwicklung orientiert sind. Ich freue mich schon sehr darauf, in einem unternehmerischen Umfeld Teil eines dynamischen Teams zu werden und an seinem Erfolg aktiv mitzuwirken“, sagt Matthias Hillebrand.