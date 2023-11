Aventin plant zweites Life Science Center in Martinsried

Aventin Real Estate hat von der Generali Deutschland Versicherung AG ein 3.235 m² großes Entwicklungsgrundstück in prominenter Lage in Martinsried erworben. Das Grundstück ist gegenwärtig mit einem Altbestand bebaut, der nach Auszug des Mieters ab Mitte 2024 abgebrochen wird.

.

Die im Südwesten von München gelegene Gemeinde Planegg-Martinsried hat sich gemeinsam mit der Nachbargemeinde Gräfelfing in den vergangenen 25 Jahren zu einem der bedeutendsten Lifescience-Cluster in Europa entwickelt. Der Wissenschaftscampus Martinsried/Großhadern ist heute eines der größten Zentren Europas, in dem wissenschaftliche Grundlagenforschung, Lehre, klinische Forschung und Technologieinnovation in unmittelbarer räumlicher Nähe zusammengeführt sind. Mehr als 100 Unternehmen aus dem Bereich Life Science – Start-ups genauso wie international erfolgreiche Konzerne – haben sich zwischenzeitlich auf und im Umfeld des Wissenschaftscampus sowie des „Innovationszentrums Biotechnologie“ angesiedelt; deren Wachstum, Innovationskraft und Erfolg sind Beleg für die Attraktivität des Standorts.



Um den sich hieraus ergebenden Bedarf nach modernen Laborflächen abzubilden, sollen auf dem Entwicklungsgrundstück in der Fraunhoferstraße 16 noch in 2024 die Baumaßnahmen für den Neubau eines weiteren Life Science Centers beginnen. Die hochwertig ausgebauten S1- und S2-Labore sollen Ende 2026/Anfang 2027 an die zukünftigen Nutzer übergeben werden. Das Life Science Center wird mit seiner Fertigstellung eines der modernsten, drittverwendungsfähigen Forschungs- und Entwicklungsgebäude in Deutschland sein. Ebenso wie das Mitte 2024 in Betrieb gehende Life Science Center Gräfelfing wird auch in Martinsried eine LEED Platin Zertifizierung angestrebt; das Vorhaben wird zudem einen CO2-neutralen Betrieb gewährleisten.



„Mit dem Konzept der Life Science Center gelingt es, nahezu alle operativen und funktionalen Bedürfnisse der Life Science Branche abzubilden. Darüber hinaus liegt unser Fokus besonders auf der Gestaltung einer produktiven Arbeitsumgebung – nicht zuletzt auch dank hochwertiger Architektur. Damit entsteht ein stimmiges Arbeitsumfeld, das endlich auch der Bedeutung und der Innovationskraft der Branche gerecht wird", so Dr. Kilian Kasperek, Geschäftsführer der Aventin Real Estate.



Der Verkäufer wurde im Rahmen der Transaktion rechtlich von Mayer Brown beraten. Colliers München fungierte als Maklerunternehmen.