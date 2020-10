Aventin plant Bürogebäude mit 9.000 m² in Gräfelfing

Aventin Real Estate hat von einem privaten Eigentümer ein rund 4.200 m² großes Entwicklungsgrundstück in prominenter Lage in Gräfelfing im Landkreis München erworben. Auf dem Grundstück mit der Adresse Am Haag 16 sollen 2021 die Baumaßnahmen für einen sechsgeschossigen Neubau mit modernen Büro- und Forschungsflächen auf knapp 9.000 m² Geschossfläche beginnen. Erste Flächen sollen bereits Mitte 2023 an die zukünftigen Nutzer übergeben werden.

.

Die im Südwesten von München gelegene Gemeinde Gräfelfing hat sich mitsamt ihrer Nachbargemeinde Planegg-Martinsried in den vergangenen 25 Jahren zu einem der bedeutendsten Lifescience-Cluster in Europa entwickelt: Der Wissenschaftscampus Martinsried/Großhadern ist heute eines der größten Zentren Europas, in dem wissenschaftliche Grundlagenforschung, Lehre, klinische Forschung und Technologieinnovation in unmittelbarer räumlicher Nähe zusammengeführt sind.



Mehr als 100 Unternehmen aus dem Bereich Life Science – Startups genauso wie international erfolgreiche Konzerne - haben sich zwischenzeitlich auf und im Umfeld des Wissenschaftscampus sowie des „Innovationszentrums Biotechnologie“ angesiedelt; deren Wachstum, Innovationskraft und Erfolg sind Beleg für die Attraktivität des Standorts. Nicht zuletzt auch die Entwicklung der letzten Monate im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben die Dynamik und Bedeutung der Branche nochmals zusätzlich gefördert und sie in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.