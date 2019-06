Die Aventin Real Estate hat ein Grundstück in bester Wohnlage Gautings erworben. Das 2.900 m² große Grundstück befindet sich in der Unterbrunner Straße innerhalb der Gautinger Villenkolonie und ist noch mittelfristig an die öffentliche Hand vermietet. Der Investor beabsichtigt nach Ende des Mietverhältnisses die Neubebauung des Areals mit hochwertigen Eigentumswohnungen.

