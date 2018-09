Avana Invest legt Spezial-AIF Greater Munich Real Estate Fund auf

Avana Invest GmbH setzt das Wachstum im Immobilienbereich weiter fort und legt mit dem Spezial-AIF „Greater Munich Real Estate Fund“ einen offenen Immobilienfonds für semi-professionelle und professionelle Anleger auf. Als Asset Manager für den Fonds ist die Ehret + Klein Real Estate Management GmbH mit Sitz in Starnberg mandatiert worden, der die gesamte Wertschöpfungskette, die zur Umsetzung der Anlagestrategie nötig ist, abdeckt. „Wir gehen in den kommenden Jahren von einem noch stärkeren Wachstum auch im Münchner Umland aus, da diese Lagen von der begrenzten Flächenkapazität im Stadtbereich profitieren werden“, ergänzt Michael Ehret, geschäftsführender Gesellschafter von Ehret+Klein. „Der Blick über den Stadtrand Münchens lohnt vor allem dorthin, wo das Zusammenspiel des Fondsobjekts mit den vorhandenen Immobilien und der Infrastruktur stimmt. Die Einbettung des Fondsobjekts in ein funktionierendes Quartier mit hoher Lebensqualität ist die beste Risikoabsicherung für Immobilieninvestments.“

.

Der Fokus des Spezial-AIF wird auf einem breit diversifizierten „Core“ Portfolio von vollvermieteten Neubauten sowie gut positionierten Bestandsimmobilien in der europäischen Metropolregion München liegen. Zur Steigerung des Renditepotentials können auch gezielt Immobilien mit „value add“ Charakter erworben werden. Dabei verfolgt der Fonds eine an langfristigen Zielen orientierte „Buy and Hold“ Strategie. Für den Fonds wird eine Ausschüttungsrendite von ca. 4 % p.a. angestrebt. Weiteres Wertsteigerungspotential soll aus den steigenden Immobilienpreisen auf Grund von „value add“ Maßnahme gehoben werden.



Semi-professionelle und professionelle Anleger im Sinne des KAGB können bereits ab einer Anlagesumme von 1 Mio. Euro Fondsanteile zeichnen. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei 250 Mio. Euro, davon sind 150 Mio. Euro als Eigenkapitalzusagen kalkuliert. Mit der Fondsauflage wurde bereits in ein erstes Objekt investiert. Weitere Objekte sind identifiziert und können noch in 2018 erworben werden.



Roger Welz, verantwortlicher Geschäftsführer der Immobiliensparte bei Avana zeigt sich von dem Ansatz des Spezial-AIF fest überzeugt: „Die europäische Metropolregion München umfasst insgesamt 27 Landkreise und 6 kreisfreie Städte. In der Region leben in etwa 6 Mio. Menschen, deren Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen ca. 20 % über dem aktuellen Bundesdurchschnitt liegt und dadurch auch in Punkto stärkerer Kaufkraft, Beschäftigungswachstum und niedriger Arbeitslosenquote durchweg besser dasteht. Damit bietet die Metropolregion München die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Immobilieninvestment“.



„Auch wir stellen ein großes Interesse von Anlegern an Investitionen in den Immobilienmarkt der europäischen Metropolregion München fest. Da ist es sehr nützlich, dass unsere Immobilienberatung auf eine lange Expertise bei Premium- oder „Trophy“-Immobilien zurückblicken kann – mit besonders guten Marktkenntnissen in München und das Umland“, sagt Klaus Oberfuchshuber, Leiter der Immobilienberatung bei der Merck Finck Privatbankiers AG. Das Bankhaus agiert als Vertriebspartner.