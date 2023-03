Automobilzulieferer mietet Lagerfläche bei Passau

Im niederbayrischen Salzweg hat die Wipro PARI GmbH eine Logistikimmobilie mit rund 7.500 m² Produktions- und Lagerfläche sowie knapp 500 m² Bürofläche angemietet. Der Automobilzulieferer schafft dort einen Produktionsstandort mit Fokus auf Bayern. Der Bezug der Flächen ist für April 2023 geplant. Logivest war vermittelnd tätig.

Die neuwertige Fläche im Gewerbepark in Salzweg wird gemäß den Vorgaben von Wipro PARI individualisiert und auch die Büroräume sind flexibel gestaltbar. Wichtig war dem Unternehmen vor allem eine zusammenhängende Fläche in der entsprechenden Größe in guter Lage zu finden. Die Immobilie befindet sich direkt an der Bundesstraße B12. Im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien ist auch die Autobahn A3 und damit nördlicher gelegene Städte wie Nürnberg oder Frankfurt schnell erreichbar. In puncto Energieversorgung können Synergien mit einem nahegelegenen Unternehmen genutzt, und ein patentiertes, besonders energiesparendes Heizsystem eingesetzt werden.