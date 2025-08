Der Landkreis Böblingen kann in Kürze mit der Matikon GmbH & Co. KG einen neuen Automobilzulieferer im Kreis begrüßen. Matikon mietet für den neuen Standort ca. 2.000 m² Büroflächen in der Hewlett-Packard-Straße 1 in Herrenberg und sorgt damit für einen der bislang größten Mietvertragsabschlüsse im Jahr 2025 im Landkreis Böblingen.

