Automobilzulieferer mietet 1.100 m² in Bietigheim-Bissingen

Ein namhafter Automobilzulieferer hat kürzlich eine Büromietfläche in Bietigheim-Bissingen bezogen. Das Unternehmen hat zur weiteren Expansion eine ca. 1.100 m² im Büroobjekt Stuttgarter Straße 56 in Bietigheim-Bissingen angemietet. Die Anmietung wurde von Immoraum Real Estate Advisors im Rahmen eines Leadmakler Mandat vermittelt. Insgesamt wurden in den letzten 24 Monaten rund 1.600 m² durch Immoraum neu vermietet, so dass nunmehr eine Vollvermietung erreicht wurde. Vermieter der Immobilie ist ein von der Avonia Real Estate GmbH als Asset-Manager vertretenes Family-Office.

