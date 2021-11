Automobilzulieferer eröffnet Büro in Nürnberg

Einer der größten Automobilzulieferer, mit Fertigungsstätten und technische Einrichtungen weltweit, hat im zweiten Quartal 2021 eine Interims-Dependance am Nürnberger Airport bezogen. Für den Fachbereich Elektromobilität waren Büroflächen gesucht, die sowohl ausreichend Fläche für ein noch wachsendes Team haben, schon heute Raum für neue Arbeitswelten und E-Mobilitäts-Lösungen bieten und kurzfristig zur Verfügung stehen.

Die aktuelle Marktlage zwang zum Neu- bzw. Umdenken des Gesuchs, denn in der Kürze der Zeit würden sich die gewünschten Anforderungen nicht umsetzen lassen. Im Rahmen der Beratungsgespräche hat man sich gemeinsam für einen Zwischenschritt entschieden; eine Interimsanmietung in den Flächen von Regus am Nürnberger Flughafen. „So war für den Mieter gewährleistet, dass der neue Standort planmäßig in Betrieb geht und wir uns im Anschluss mit etwas mehr Ruhe, der Suche nach dem richtigen Standort widmen konnten.“ erklärt Ramona Loewenhofer, Senior-Immobilienberaterin bei Küspert & Küspert.



Für eine langfristigen Standort wurden schließlich auch Büroflächen mit knapp 1.000 m² in der Hugo-Junkers-Straße 13 gefunden. Der entsprechende Mietvertrag ist in der vergangenen Woche unterzeichnet worden. Die Flächen im Marienberg-Center werden im zweiten Quartal 2022 bezogen und können in Zukunft erweitert werden. Vermieter der Immobilie ist die zur Weisert-Firmengruppe gehörende FL Grundstücks-Gesellschaft mbH.