Automobilkonzern mietet 19.000 m² von Aurelis in Böblingen

Aurelis Real Estate hat in Böblingen etwa 19.000 m² Hallen- und Bürofläche an einen Automobilkonzern vermietet. Der Komplex in der Hanns-Klemm-Straße 24-26 besteht aus mehreren, voneinander unabhängigen Gebäudeteilen, die sich für Lager, Logistik und Produktion eignen.

Die erste Teilfläche mit 6.500 m² soll im Januar 2019 an den Mieter übergeben werden. Hier hatte Aurelis in den vergangenen neun Monaten umfassende Instandhaltungsarbeiten durchführen lassen, unter anderem rund um den baulichen Brandschutz. Zur besseren Andienung wurden außerdem zusätzliche Rampen mit Rolltoren angebaut und die Böden wurden ausgetauscht. Die zweite Teilfläche mit rund 12.500 m² wird nach Auszug des bisherigen Mieters Ende 2019 ebenfalls komplett modernisiert. Das Objekt ist somit voll vermietet.