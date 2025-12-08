Automatisierungsanbieter mietet 1.500 m² in Babenhausen

Ein Hersteller von Automatisierungstechnologien bezieht in Babenhausen bei Frankfurt seinen ersten Fertigungsstandort in Deutschland. Die im Jahr 2025 fertiggestellte Neubauimmobilie ist vollständig an das Unternehmen vermietet. Vermieter der rund 1.500 m² großen, hochwertigen Büro- und Hallenfläche ist die Rothenberger Real Estates. CBRE war sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter beratend und vermittelnd tätig.

.

Die Immobilie auf dem rund 2.600 m² großen Grundstück in der Edmund-Lang-Straße entspricht den neuesten, hochwertigen Standards. Sie wird durch eine Wärmepumpe beheizt und bei Bedarf kann eine PV-Anlage nachgerüstet werden. Zudem stehen eine Rampe und ein ebenerdiges Tor zur Verfügung, was eine optimale Effizienz bei An- und Ablieferungen ermöglicht. Neben der Nähe zu Frankfurt am Main, zeichnet sich der Standort durch eine gute Anbindung an die A3 aus.



„Der Vermietungsprozess zeichnete sich durch eine herausragende und partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten aus“, sagt Brandon Bala, Consultant Industrial & Logistics bei CBRE.