Autokranverleih Prangl verlegt Sitz von Düsseldorf nach Erkrath

Rheinwert Immobilien hat das Gewerbeobjekt Max-Planck-Straße 1 in Erkrath erfolgreich verkauft. Das Objekt aus dem Eigenbestand wurde nach einer Haltedauer von ca. zwei Jahren an die Firma Autokranverleih Prangl GmbH veräußert.

Die Immobilie wurde 1970 erbaut und im Jahr 2010 umfänglich saniert. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 2.500 m², verteilt auf ca. 1.700 m² Hallen- und 800 m² Bürofläche. Auf dem gut sichtbaren Eckgrundstück mit einer Fläche von ca. 7.000 m² stehen umfangreiche Freiflächen und Parkplätze zur Verfügung. Das Objekt befindet sich im Erkrather Gewerbestandort Unterfeldhaus, unmittelbar am Autobahnkreuz Hilden gelegen mit einer optimalen Anbindung an die Autobahnen A3 und A46. Im direkten Umfeld befinden sich ausreichende Möglichkeiten der Nahversorgung.



Die Firma Autokranverleih Prangl GmbH war fast 50 Jahre in Düsseldorf ansässig und wird nun den Unternehmenssitz mit ihren 30 Fahrzeugen nach Erkrath verlagern. Beteiligte Berater an der Transaktion waren Red Property und Rotthege Rechtsanwälte.