Autohero eröffnet ersten stationären Store in Mall of Berlin

Seit dem 15. August 2022 ist Autohero mit seinem ersten Pop-up Store auf ca. 170 m² im Erdgeschoss der Mall of Berlin in Berlin-Mitte vertreten. Mit der Eröffnung des Pop-up Stores positioniert sich Autohero als persönliche Marke zum Anfassen und erweitert temporär seine Distributionskanäle. Während der dreimonatigen Präsenz am Leipziger Platz 12 sind zudem verschiedene Events geplant.

.

„Mit der Eröffnung unseres Pop-up Stores in der Mall of Berlin setzen wir einen weiteren Meilenstein für Autohero und zeigen erstmals live vor Ort, wie transparent, modern und bequem der Gebrauchtwagenkauf mit uns ist. Wir sind stolz, uns in so einem innovativen Store-Konzept zu präsentieren und freuen uns darauf, zahlreiche Besucher bei uns begrüßen zu können", so Hamza Saber, Geschäftsführer von Autohero Deutschland.



„Immer mehr Marken setzen auf eine mehrgleisige Retail-Strategie, so auch das Berliner Technologieunternehmen Autohero. So wird der Gebrauchtwagenkauf inklusive umfassender Vor-Ort-Beratung erstmals in einem Einkaufszentrum in Deutschland möglich. Unsere internationale Relevanz als Shopping Mall passt dabei perfekt zur europaweit agierenden Marke Autohero. Wir sind stolz, mit Autohero den zweiten großen Automotive-Player, neben Tesla, in unserer Mall of Berlin begrüßen zu können“, sagt Harald Gerome Huth, Inhaber und Geschäftsführer der HGHI Holding GmbH.