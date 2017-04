Autohändler Kögler eröffnet neuen Standort in Friedberg

Die Nai Apollo Group hat für die Kögler GmbH einen neuen Standort im hessischen Friedberg vermittelt. Das Traditionsunternehmen Kögler, einer der größten Ford-Händler in Deutschland, lagert ab dem 1. März 2017 einen Großteil seiner 2.000 verfügbaren Neuwagen in dem Objekt im Friedberger Gewerbegebiet mit der Adresse Schwalheimer Straße 60. Kögler nutzt künftig eine Hallenfläche von rund 7.800 m² sowie 20.000 m² Freifläche. Vermieter ist die Wetterauer Getränke GmbH + Co. KG.

.

Der Standort im Friedberger Gewerbegebiet unterteilt sich in Liegenschaften für Logistik, Büro sowie Freiflächen. Die Gesamtfläche des Objekts an der Bundesstraße 455 beträgt rund 60.000 m², davon entfallen 15.000 m² auf Hallen- und 1.000 m² auf Büroflächen. Die Autobahn A5 ist in wenigen Minuten zu erreichen. Hintergrund der Anmietung durch Kögler ist, dass das Autohaus mehrere kleinere Standorte zu einem einzelnen zusammenzieht.



Außerdem vermittelte das Maklerhaus kürzlich eine knapp 1.800 m² große Lager-, Produktions- und Einzelhandelsfläche in Maintal an eine Großbäckerei vermittelt. Die Beirut Brot Vertriebs GmbH expandiert und bezieht die neuen Räumlichkeiten in der Honeywellstraße 13 zum Februar des Jahres 2017. Die Bäckerei hat sich auf die Herstellung von libanesischem Fladenbrot spezialisiert und residiert aktuell in Langenfeld. Der neue Standort liegt zwischen Frankfurt am Main und Hanau. Die für einen schnellen Vertrieb notwendige Verkehrsinfrastruktur ist vorhanden. Über die Autobahn 66 besteht Anschluss an den Fernverkehr. Darüber hinaus befindet sich der Maintaler Ostbahnhof nur wenige Kilometer entfernt. Die Immobilie hält insgesamt eine Gesamtmietfläche von 3.800 m² vor und ist derzeit vollvermietet.