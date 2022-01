Autodoc verlegt 2023 Zentrale ins Stadtquartier Am Tacheles

Im neuen Stadtquartier Am Tacheles wurde zum Jahreswechsel ein großer Mietvertrag für Büroflächen unterzeichnet: Der Onlinehändler für Autoersatzteile Autodoc wird im Jahr 2023 langfristig auf mehr als 14.000 m² Gesamtmietfläche in das Gebäude Scape ziehen.

