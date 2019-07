Autobauer setzen auf Berlin als „Mobility“-Hotspots

Die Sanierung des ehemaligen Kaufhauses Jandorf am Weinbergspark in Mitte ist seit Monaten im vollen Gange. In dem fünfgeschossigen Baudenkmal an der Brunnenstraße 19-21 werden Daimler und BMW auf rund 10.000 m² ab Ende des Jahres mit rund 500 Mitarbeitern ihre Mobility-Services weiterentwickeln. Basis ist eine Kooperationsvereinbarung der beiden Autokonzerne ihren Bereich „Mobilitiy Services“ gemeinsam weiter zu entwickeln. Daimler hatte diesbezüglich bereits im letzten Jahr die Unterzeichnung eines langfristigen Mietvertrags bestätigt, aber weitere Details nicht kommentiert. Die Details zur neuen „Gemeinschaftsfirma“, und dass dieses ihr Hauptquartier in einem der ältesten Kaufhäuser Berlins haben wird, wurde erst im März bekannt. Andere Standorte aus diesem Bereich sollen zugunsten des neuen Hauptstadtbüros aufgelöst werden. Für die beiden Autobauer ist Berlin in Sachen Start-ups und Innovationen der Place to be und so sieht es auch der Konkurrent aus Wolfsburg. VW legt vor und hat zu Beginn des Monats den „We Campus“ am Alexanderplatz eröffnet, um seinen Mobility-Bereich weiter voranzutreiben.

.

Der VW-Standort nahe dem Alex fällt deutlich größer als das Büro von BMW und Daimler aus. Der We Campus bietet auf fast 16.000 m² Platz für 900 Mitarbeiter. Die großflächige Anmietung im Objekt von Schroders war im Mai bekannt geworden [wir berichteten]. Jetzt feierte VW-Markenvorstand für Digital Car & Services Christian Senger bereits gemeinsam mit Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) die Eröffnung und erklärte, dass der Konzern am Standort eine ideale Umgebung für Software-Entwickler und Designer schaffen will. „Unser Angebot wollen wir stetig erweitern, daran arbeiten wir künftig am ‚We Campus‘ im Herzen Berlins. Dort sind wir am Puls der urbanen Mobilität. Der ‚We Campus‘ bietet uns ideale Bedingungen für die Entwicklung und Erprobung neuer Mobilitätsservices.“



Eine wichtige Rolle spielen agile Arbeitsmodelle, für die im Büroraumkonzept in der Mollstraße 1 insgesamt rund 15.900 m² Fläche berücksichtigt werden. Am „We Campus“ arbeiten Expertenteams künftig funktionsübergreifend an einem Ort zusammen, zu ihnen zählen Produktentwickler, Softwareingenieure und UX-Designer. Volkswagen organisiert die agilen Teams hierbei auch nach dem „Zwei-Pizzen-Prinzip“, das von Tech-Unternehmen bekannt ist. Nach diesem Prinzip sind die Teams nur so groß, dass alle Mitglieder von zwei Pizzen satt werden könnten. Der Ansatz dahinter besagt, dass eine Teamgröße von acht bis zehn Experten ideal ist, um den persönlichen Informationsaustausch und damit die Vorteile agiler Arbeit, etwa Geschwindigkeit und hierarchiefreie Selbstorganisation, zu ermöglichen.



Ramona Pop, Berliner Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe freut sich über die Entwicklung. „Berlin ist der Standort für digitale Zukunftstechnologien. Moderne Mobilität ist eine große Herausforderung und gleichzeitig ein Treiber für eine neue wirtschaftliche Dynamik. Immer mehr Unternehmen wie Volkswagen investieren in Technologien und Konzepte für einen nachhaltigen Verkehr in der Stadt und schaffen neue Arbeitsplätze. Nirgendwo geht das besser als in Berlin. Hier in Berlin wird daran gearbeitet, Mobilitätsbedürfnisse mit Klima- und Umweltschutz in Einklang zu bringen“, so Pop.