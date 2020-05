Autobahn GmbH lässt sich nun auch in Essen nieder

Nachdem die Autobahn GmbH erst kürzlich einen Mietvertrag über 3.200 m² in der ehemaligen Vonovia-Zentrale in Bochum unterzeichnete [wir berichteten] ankert das bundeseigene Unternehmen nun auch in der Ruhr-Metropole Essen. Innerhalb eines Jahres bezieht die Autobahngesellschaft des Bundes und deren Servicebereiche in mehreren Schritten insgesamt rund 7.000 m² im „Office Park Bredeney“.

.