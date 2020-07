Autobahn GmbH mietet rund 3.300 m² im Dresdner Neo

Die von der TLG Immobilien AG entwickelte Bürugebäude „Neo“ in der Dresdner Neustadt kann einen weiteren Mieter verbuchen: Die Autobahn GmbH hat rund 3.300 m² Bürofläche in der Großenhainer Straße 5-7 gemietet und wird dort Anfang kommenden Jahres einziehen. Die Außenstelle Dresden wird mit über 100 Mitarbeitenden sowie weiteren 250 in den sechs umliegenden Autobahnmeistereien der größte Standort innerhalb der Niederlassung Ost sein. Zuletzt hatte die bundeseigenen Behörde u.a. Niederlassungen in Hannover, Wiesbaden und Essen eröffnet. In der sächsischen Landeshauptstadt war das Dresdner Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate war vermittelnd tätig.

