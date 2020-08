Autobahn GmbH mietet rd. 2.400 m² Bürofläche in Oldenburg

hat an die Niederlassung Nordwest der bundeseigenen Autobahn GmbH erfolgreich einen Mietvertrag für ihre neue Außenstelle im niedersächsischen Oldenburg vermittelt. Der Betriebsstart ist für den 01.01.2021 geplant.

Die Außenstelle Oldenburg bezieht dann Räume in der Moslestraße 7, in fußläufiger Nähe zum Oldenburger Hauptbahnhof. Auf rund 2.400 m² werden im Gebäude insgesamt fünf Etagen bezogen. Bevor die zukünftig etwa 100 Mitarbeiter einziehen können, stehen im Herbst umfassende Renovierungsarbeiten an, sodass moderne Arbeitsplätze zur Verfügung stehen werden. Vermieter ist die R+V Allgemeine Versicherung AG. Engel & Völkers Commercial Oldenburg war beratend tätig. Das Maklerhaus hatte erst Ende letzten Monats einen Mietvertrag in der knapp 800 Meter entfernten B-Lage Schüttingstraße - nahe der Fußgängerzone - gemeldet. Der Kleinunternehmer Harun Tasci hat rd. 140 m² Einzelhandelsfläche in der Schüttingstraße 12 angemietet, in der in Kürze ein Handyshop eröffnen wird, der auf 70 m² Laden- und 70 m² Nebenfläche Reparaturen und Zubehör anbietet. Vermieter ist eine Erbengemeinschaft.