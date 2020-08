Autobahn GmbH eröffnet Niederlassung in Münster

Die Autobahn GmbH des Bundes eröffnet weiterhin fleißig neue Standorte. Das Unternehmen hat rund 2.300 m² Bürofläche in Münster gemietet. Das Essener Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate war erneut vermittelnd tätig. Der Immobilienmakler vermittelte im April bereits knapp 3.300 m² in Bochum an das bundeseigene Unternehmen [wir berichteten]. Ab Januar 2021 wird die Autobahn GmbH, die zuletzt u.a. Mietverträge in Oldenburg, Dresden und Hannover unterzeichnete, deutschlandweit für Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen zuständig sein.

