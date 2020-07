Autobahn GmbH eröffnet Niederlassung in Hannover

Die Autbahn GmbH eröffnet eine weitere Niederlassung. Die Niederlassung Nordwest entsteht im Hannoveraner Norden. Der Einzug der Mitarbeiter ist für das 1. Quartal 2021 geplant. In den vergangenen Wochen hatte die GmbH deutschlandweit Büroflächen angemietet, u.a. in Bochum, ErfurtEssenBerlin und zuletzt Wiesbaden.

