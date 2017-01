Ein internationaler Zulieferer von Automobilkomponenten mietet im „Gewerbepark Querumer Forst“ im Spechtweg 1 in Braunschweig ca. 4.000 m² Hallenfläche an. Die Fläche dient dem Unternehmen zur Lagerung und dem Umschlag von Automotive-Teilen. Das Objekt wurde durch Jolas Consult aus Frankfurt am Main vermittelt. Eigentümer und Vermieter der Immobilie ist Hansteen Group of Companies.

