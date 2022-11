Außengestaltung für Fernbahnhof Altona steht

Die Außenanlagen des künftigen Regional- und Fernbahnhofs Hamburg-Altona am Diebsteich sollen nach einem Entwurf des Architekturbüros C.F. Møller gestaltet werden. Eine Jury kürte die dänischen Architekten, nach deren Plänen auch das Bahnhofsgebäude für das Großprojekt der Deutschen Bahn AG sowie die beiden neuen Hochhäuser errichtet werden, zum Sieger eines Wettbewerbs zur Freiraumplanung. Das Gebäudeensemble entwickelt die ProHa Altona GmbH & Co. KG, ein Joint-Venture der Immobilienunternehmen Procom Invest und HASPA PeB.

