Aus Talanx Immobilien Management wird Ampega Real Estate

Die Talanx Immobilien Management GmbH aus Köln wurde zum 1. Januar 2019 zur Ampega Real Estate GmbH. Auch unter neuem Namen steht Ampega Real Estate in der Wertschöpfungskette für Kontinuität, Qualität und Kompetenz – mit einem ausgereiften Leistungskatalog in der Assetklasse Immobilien. Als ein unverzichtbarer Bestandteil in der Talanx Investment Group werden die Geschäftsbereiche Real Estate Development/Vermietungsmanagement und Real Estate Investments/Finance unter der Verantwortung von Djam Mohebbi-Ahari und die Geschäftsbereiche Real Estate Asset und Property Management sowie Real Estate Controlling unter der Verantwortung von Markus Linden geführt.

.

Die Ampega Real Estate bewegt sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt. Interessante Projektentwicklungen und nachhaltige Bestandsimmobilien sind weiterhin stark begehrt. Die Geschäftsführung ist überzeugt, aufgrund der langjährigen Erfahrung und Branchenexpertise die Portfolios ihrer Kunden intelligent weiterentwickeln zu können.



Parallel zur Umfirmierung der Gesellschaft beginnt für die Ampega auch ein weiterer Schritt in Richtung Automatisierung von Arbeitsabläufen. „Um sowohl den Aufbau eines strategischen Immobilien-Zielportfolios für unseren jeweiligen Kunden aktiv und effektiv zu gestalten als auch die professionelle Bewirtschaftung der Bestands- und Fondsimmobilien sicherzustellen, ist für Ampega die Digitalisierung ein Querschnittsthema, das alle Geschäftsbereiche betrifft“, so Dr. Thomas Mann, Aufsichtsrat der Ampega Real Estate und Chief Investment Officer der Talanx Investment Group. „Das gilt für unternehmensinterne Prozesse, Schnittstellen zu externen Dienstleistern, aber auch bei eigenen Produkten und Dienstleistungen.“



„Den größten Mehrwert digitaler Technologie sehen wir im Bereich der Effizienzsteigerung unserer Kernprozesse“, so Djam Mohebbi-Ahari. „Unsere Entscheidungen und Vorhersagen können datengestützt schneller getroffen werden als ohne Datengrundlage“.



„Auch für die professionelle Bewirtschaftung unserer Immobilien spielen digitale Technologien eine entscheidende und wettbewerbsfördernde Rolle“, erläutert Markus Linden. „Wir setzen auf innovative, speziell auf die Immobilienwirtschaft zugeschnittene Angebote, die das Informations- und Dokumentenmanagement während der gesamten Bau- und/oder Bewirtschaftungsphase ermöglichen. Der Effekt: steigende Produktivität durch schlanke Prozesse, weniger Fehler, höchste Qualität, mehr Sicherheit und Geschwindigkeit“.