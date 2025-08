Aus Neoshare Real Estate wird PTXRE und geht damit als eigenständige Marke aus der Neoshare-Unternehmensgruppe hervor. Das Unternehmen setzt auf gezieltes Wachstum an wichtigen deutschen Immobilienstandorten und will sich klar in den Bereichen Transaktion, Bewertung und Finanzierung positionieren.

[…]