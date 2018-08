Aus LBS Immobilien wird Sparkassen Immobilien

Einer der größten Immobilienvermittler in Hessen und Thüringen firmiert unter einem neuen Namen. Am 6. August wurde aus der LBS Immobilien GmbH die Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH. „Die Änderung bringt die in den vergangenen Jahren immer bedeutender gewordene Rolle der Sparkassen bei der Vermittlung von Immobilien auch im Firmennamen zum Ausdruck“, erläutert Geschäftsführer Dietmar Bohne.

Außer der Firmierung ändere sich jedoch nichts. Auch künftig werde der Kauf, Verkauf und die Vermietung von Häusern, Wohnungen und Grundstücken in beiden Bundesländern unter den Markenlabeln „S Immobilien“ und „LBS Immobilien“ in den kooperierenden Sparkassen, Agenturen und Geschäftsstellen fortgeführt.