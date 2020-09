Aus E&G Funds & Asset Management wird AIF Capital

Die E&G Funds and Asset Management, das ehemalige Tochterunternehmen der Privatbank Ellwanger & Geiger, wandelt sich zum 1.9.2020 in die AIF Capital Group um. Damit vollenden die Geschäftsführer und Gesellschafter Mario Caroli und Ralf Schlautmann, die 2017 die Firma im Rahmen eines Management-Buy-Outs von der Stuttgarter Traditionsbank übernahmen, einen weiteren wesentlichen Schritt, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, so das Unternehmen.

.

Der Spezialanbieter von offenen und geschlossenen Immobilienfonds für institutionelle Anleger kann auf einen starken Veränderungsprozess zurückblicken. Die AIF Group wandelte sich seit 2017 von einem traditionell geprägten Immobilienanlagemanagement in eine renditestarke und dynamische Investmentgesellschaft, die international denkt und handelt. Die Stuttgarter Anlagenexperten für AIF stellten ihre Unternehmensgruppe in drei wesentliche Bereiche auf: Kapitalverwaltungsgesellschaft, Asset Management und Development Services. „Das Wissen aus unseren eigenen Investments fließt jetzt viel direkter in die Produkte für unsere Anleger ein – das sorgt für weitere Dynamik in der ganzen Gruppe“, betont Mario Caroli. Die AIF Development entwickelt derzeit Projekte mit einem Volumen von 80 Millionen Euro. Die Partner KVG ist BaFin-lizensiert für offene Spezial-AIF und geschlossene Spezial- und Publikum-AIF. „Wir setzen weiter auf ein gesundes Wachstum und erwarten mittelfristig Assets in Höhe von zwei Milliarden Euro zu betreuen“, so Caroli.



Außerdem digitalisierte die AIF Group sämtliche Unternehmensabläufe. So stieg die Arbeits-Flexibilität der Mitarbeiter seit 2019 von 18 Prozent auf 93 Prozent. Außerdem findet das Asset Management bei den ersten Portfolios bereits komplett digitalisiert über das Bison.Box-System statt. „Hochregulierte Anleger brauchen angesichts des stetig wachsenden Verwaltungsaufwands Partner, die schlanke Prozesse und aufsichtsrechtliche Anforderungen abbilden können“, unterstreicht Ralf Schlautmann, „Mit der Neuaufstellung heben wir diese Effizienzpotentiale für unsere Kunden, bei konstanten Managementgebühren und erreichen so durchweg wettbewerbsfähige Renditen.“



Trotz einer schwierigen wirtschaftlichen Gesamtlage in der ersten Hälfte 2020 konnten die Investmentexperten in diesem Zeitraum nach eigenen Angaben 100 Millionen Euro Immobilienvolumen für deutsche und europaweit ausgerichtete Immobilienfonds investieren.