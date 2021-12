Aus DESIAG wird Cardea Europe AG

Die US-amerikanische Cardea Corporate Holding Inc. übernimmt 49% des Aktienkapitales und sichert sich eine Option weitere 51% des Aktienkapitels in den kommenden 36 Monaten zu übernehmen. Im Rahmen dieser strategischen Beteiligung wird der Name von DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG in Cardea Europe AG umbenannt.

.

Die Geschäfte der Cardea Europe werden aus Frankfurt geführt; alle bisher initiierten Immobilienbeteiligungen im Bereich der Nahversorger - und Supermarkt Immobilien werden weiter unter dem Namen der DESIAG Asset GmbH als Tochtergesellschaft gebündelt und verwaltet.



„Wir freuen uns auf das Investment der Cardea Corporate Holding Inc., um deren nachhaltige Akquisitionsstrategie im Bereich von europäischen Vermögensverwaltern und Immobilien Investments sowie den weiteren Ausbau des Cardea Portfolios mit unserem Arrangement zu unterstützen“, so Cristian Mantzke, CEO der DESIAG.



Durch eine bestehende Akquisitionspipeline von amerikanischen und europäischen Vermögensverwaltern sowie Wealth Management Firmen strebt Cardea mittelfristig in den Ländern USA, UK, Spanien, Deutschland sowie in der Schweiz an, ein verwaltetes Vermögen von USD 15 Milliarde aufzubauen.